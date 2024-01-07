Нигматуллина о решении продолжить карьеру: «Меня испугала домашняя рутина и потеря привычного образа жизни. Поняла, насколько тяжелый материнский труд»

Теги сборная России жен Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Биатлон

Ульяна Нигматуллина рассказала, почему решила продолжить карьеру после рождения дочери.

– Правильно ли понимаю, что у тебя по-настоящему стоял выбор: продолжать карьеру или нет?

– Да, были такие размышления. Много лет назад думала, что не продолжу карьеру, если у меня появится ребенок. От многих слышала, что они думали так же. Но спорт вызывает зависимость.

Мне было сложно отказаться от этого образа жизни, работы на пределе, событий и людей. Есть чувство незавершенности, поэтому хотела бы посмотреть на свой организм после таких кардинальных изменений.

– Уже чувствуешь изменения?

– Пока чувствую слабость, ха-ха. Жду, что к концу сезона изменения придут благодаря тренировкам.

– А когда ты поняла, что хочешь продолжать карьеру? Сразу после рождения Айны?

– Поняла, что хочу продолжать, когда оказалась дома в четырех стенах. Я очень привыкла к переездам и уже давно так долго не жила дома. В тот момент поняла, насколько тяжелый материнский труд.

И мне кажется, что часто это недооценивают. Часто слышу от других: «Воспитание детей – само собой разумеющееся». Но на деле это работа на полную.

Я очень благодарна семье, которая дала мне возможность заняться карьерой. Так же меня испугала домашняя рутина и потеря привычного образа жизни.

– То есть воспитывать ребенка дома для тебя сложнее, чем находясь в разъездах?

– Да, – ответила Нигматуллина.

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4 комментария
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Короче испугало, что придется работать, не получать за свободный образ жизни столько денег и не кататься бесплатно по всему миру.
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Ответ Comeon!
Короче испугало, что придется работать, не получать за свободный образ жизни столько денег и не кататься бесплатно по всему миру.
всё трудишься?
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Ответ paul83
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неа
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