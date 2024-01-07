Нигматуллина о решении продолжить карьеру: «Меня испугала домашняя рутина и потеря привычного образа жизни. Поняла, насколько тяжелый материнский труд»
Ульяна Нигматуллина рассказала, почему решила продолжить карьеру после рождения дочери.
– Правильно ли понимаю, что у тебя по-настоящему стоял выбор: продолжать карьеру или нет?
– Да, были такие размышления. Много лет назад думала, что не продолжу карьеру, если у меня появится ребенок. От многих слышала, что они думали так же. Но спорт вызывает зависимость.
Мне было сложно отказаться от этого образа жизни, работы на пределе, событий и людей. Есть чувство незавершенности, поэтому хотела бы посмотреть на свой организм после таких кардинальных изменений.
– Уже чувствуешь изменения?
– Пока чувствую слабость, ха-ха. Жду, что к концу сезона изменения придут благодаря тренировкам.
– А когда ты поняла, что хочешь продолжать карьеру? Сразу после рождения Айны?
– Поняла, что хочу продолжать, когда оказалась дома в четырех стенах. Я очень привыкла к переездам и уже давно так долго не жила дома. В тот момент поняла, насколько тяжелый материнский труд.
И мне кажется, что часто это недооценивают. Часто слышу от других: «Воспитание детей – само собой разумеющееся». Но на деле это работа на полную.
Я очень благодарна семье, которая дала мне возможность заняться карьерой. Так же меня испугала домашняя рутина и потеря привычного образа жизни.
– То есть воспитывать ребенка дома для тебя сложнее, чем находясь в разъездах?
– Да, – ответила Нигматуллина.