Ульяна Нигматуллина: «Послеродовая депрессия продолжалась примерно три месяца. Мне помогли тренировки, к психологам не обращалась»

Ульяна Нигматуллина рассказала, что у нее была послеродовая депрессия.

Биатлонистка родила первого ребенка – дочь Айну – в феврале прошлого года.

– Ты была готова к роли матери?

– Я была готова информационно, посмотрев кучу лекций. Но для меня было сюрпризом, что это тяжело физически. Думала, что смогу легко переносить недосыпание, но оказалось тяжело.

– Была ли послеродовая депрессия?

– Да. В моем окружении несколько человек стали мамами, и, по моим подсчетам, депрессия – не редкое явление.

– Среди симптомов – раздражительность, тревога, чувство вины?

– Еще плохое настроение, несмотря на то, что это счастливое событие. В голове полный диссонанс, гормоны влияют.

– Как долго это продолжалось?

– Примерно три месяца.

– И как выйти из этого? Может быть, у тебя есть совет?

– Мне помогли тренировки. Именно они выводили меня из той рутины, которая была. В этот раз я не прибегала к помощи психологов.

– Эта проблема может вернуться к тебе позднее? Или ты все проработала?

– Думаю, я это не проработала. Это все прошло само собой. Если я осяду дома, то, возможно, проблема вернется.

– Ильшат (муж) помогал в этот период?

– Конечно. Особенно в первые дни, когда мне было тяжело физически. Сил не было абсолютно, – сказала Нигматуллина.