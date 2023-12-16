Кубок IBU. Большой масс-старт. Ботн, Невланн, Эвербю, Фрацшер, Ритмюллер и Ломбардов выступят в гонке

16 декабря на этапе Кубка IBU в Шушене мужчины выступят в большом масс-старте.

Кубок IBU по биатлону-2023/24

3-й этап

Шушен, Норвегия

Женщины

Большой масс-старт

Начало – 15:30 по московскому времени.

Предварительный старт-лист

1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия)

2. Мартин Невланн (Норвегия)

3. Матс Эвербю (Норвегия)

4. Мартин Улдал (Норвегия)

5. Лукас Фрацшер (Германия)

6. Ветле Паульсен (Норвегия)

7. Данило Ритмюллер (Германия)

8. Симон Кайзер (Германия)

9. Оскар Ломбардо (Франция)

12. Виктор Брандт (Швеция)

13. Витеслав Хорниг (Чехия)

16. Исак Фрей (Норвегия)

Расписание третьего этапа Кубка IBU по биатлону в Шушене