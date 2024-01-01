Светлана Ишмуратова: «МОК и федерации сами будут приглашать нас и просить участвовать в соревнованиях. Нужно дождаться этого момента»

Теги Светлана Ишмуратова сборная России сборная России жен МОК Политика Биатлон

Светлана Ишмуратова высказалась об отстранении россиян от международных стартов.

«Естественно, США и его сателлиты будут как можно дольше продлевать эту ситуацию. Сейчас нашим ребятам остается выиграть СВО, потом ситуация кардинально изменится.

Годик мы еще в этом состоянии продержимся, а потом нам надо будет завоевывать наши недостающие олимпийские награды. МОК и федерации уже сами будут приглашать и просить участвовать во многих соревнованиях.

Я думаю, что нужно дождаться этого момента и выступать уже и с гимном, и с флагом, и все как мы любим», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону. 

6 комментариев
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А при коммунизме все будет #######, он наступит скоро - надо только подождать!
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Не успеют, боюсь. Замёрзнуть зимой и доллар обвалился.
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Так "Выиграть СВО" должны же были за 3 дня. ну за неделю. А тут значит щас вот точно, в этом году точно
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Приглашений нет, но вы держитесь !
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Выигрывается война, а не СВО. Операции проводятся/выполняются - успешно или не очень.
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Но тут зазвонил будильник...
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