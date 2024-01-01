Светлана Ишмуратова: «МОК и федерации сами будут приглашать нас и просить участвовать в соревнованиях. Нужно дождаться этого момента»

Светлана Ишмуратова высказалась об отстранении россиян от международных стартов.

«Естественно, США и его сателлиты будут как можно дольше продлевать эту ситуацию. Сейчас нашим ребятам остается выиграть СВО, потом ситуация кардинально изменится.

Годик мы еще в этом состоянии продержимся, а потом нам надо будет завоевывать наши недостающие олимпийские награды. и федерации уже сами будут приглашать и просить участвовать во многих соревнованиях.

Я думаю, что нужно дождаться этого момента и выступать уже и с гимном, и с флагом, и все как мы любим», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону.