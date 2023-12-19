Биатлонистка Херманн-Вик признана спортсменкой года в Германии по версии журналистов, гимнастка Варфоломеева – 2-я

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Биатлонистка Дениз Херманн-Вик признана спортсменкой года в Германии.

Награда вручалась по версии Ассоциации немецких спортивных журналистов (VDS).

Херманн-Вик набрала 1276 баллов в голосовании и опередила бывшую российскую гимнастку Дарью Варфоломееву (1255). Третье место заняла прыгунья с трамплина Катарина Шмид (1208), ранее выступавшая под фамилией Альтхаус.

В 2023 году Херманн-Вик завоевала золото и два серебра на чемпионате мира. В общем зачете Кубка мира-2022/23 она заняла четвертое место.

Варфоломеева в августе стала абсолютной чемпионкой мира по художественной гимнастике.

Шмид на ЧМ-2023 по прыжкам с трамплина выиграла три золота и одну бронзу.

 

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