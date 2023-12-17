Брезаз-Буше о разбирательстве против Симон: «Делу, которое нас касается, нет места на стадионе»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Франции жен Жюстин Брезаз-Буше Жюлия Симон Ленцерхайде Биатлон

Олимпийская чемпионка Жюстин Брезаз-Буше высказалась об иске против Жюлии Симон.

Симон подозревают в мошенничестве с банковскими картами. Один из исков на партнершу по команде подала Брезаз-Буше.

Накануне Брезаз-Буше победила в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Ленцерхайде, Симон заняла второе место.

«Думаю, я всегда была очень справедливой. Я умею отдавать должное отличным выступлениям и качествам биатлонистки. И я считаю, что у Жюлии немало отличных качеств. Кроме того, я рада хорошему командному результату. Делу, которое нас касается, нет места на стадионе», – сказала Брезаз-Буше.

«В спортивном плане мы расставили все точки над i. Она отличная биатлонистка, сегодня (16 декабря – Sports.ru) была отличная битва. Это был хороший момент – французский дубль, дубль клуба Ле-Сези. Такое случается не каждый день, и это приятно», – добавила Симон.

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