Жюстин Брезаз-Буше: «Моя дочь здесь, она приносит мне удачу. Я мечтала о победе в спринте и пасьюте, это много значит для меня»
Жюстин Брезаз-Буше прокомментировала победу в пасьюте на Кубке мира в Ленцерхайде.
«Публика сегодня была потрясающей. Я действительно получаю удовольствие от соревнований здесь, в Швейцарии.
Это была тяжелая гонка, но мне удалось сосредоточиться на себе. Моя дочь здесь, она приносит мне удачу.
Я мечтала о победе в спринте и гонке преследования, это много значит для меня», – сказала французская биатлонистка.