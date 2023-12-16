Жюстин Брезаз-Буше: «Моя дочь здесь, она приносит мне удачу. Я мечтала о победе в спринте и пасьюте, это много значит для меня»

Жюстин Брезаз-Буше прокомментировала победу в пасьюте на Кубке мира в Ленцерхайде.

«Публика сегодня была потрясающей. Я действительно получаю удовольствие от соревнований здесь, в Швейцарии.

Это была тяжелая гонка, но мне удалось сосредоточиться на себе. Моя дочь здесь, она приносит мне удачу.

Я мечтала о победе в спринте и гонке преследования, это много значит для меня», – сказала французская биатлонистка.