Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира по биатлону в Ленцерхайде
С 14 по 17 декабря в Ленцерхайде пройдет третий этап Кубка мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону-2023/24
3-й этап
Ленцерхайде, Швейцария
Расписание трансляций
14 декабря, четверг
Спринт, женщины
16:15
15 декабря, пятница
Спринт, мужчины
16:15
16 декабря, суббота
Гонка преследования, женщины
14:45
Гонка преследования, мужчины
16:40
17 декабря, воскресенье
Масс-старт, женщины
14:30
Масс-старт, мужчины
16:45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начало гонок – московское. Прямые трансляции – на Eurovision Sports и Okko.