Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира по биатлону в Ленцерхайде

С 14 по 17 декабря в Ленцерхайде пройдет третий этап Кубка мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2023/24

3-й этап

Ленцерхайде, Швейцария

Расписание трансляций

14 декабря, четверг

Спринт, женщины

16:15

15 декабря, пятница

Спринт, мужчины

16:15

16 декабря, суббота

Гонка преследования, женщины

14:45

Гонка преследования, мужчины

16:40

17 декабря, воскресенье

Масс-старт, женщины

14:30

Масс-старт, мужчины

16:45

ПРИМЕЧАНИЕ: время начало гонок – московское. Прямые трансляции – на Eurovision Sports и Okko.