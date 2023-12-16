Кубок IBU. Большой масс-старт. Стина Нильссон, Лиен, Ришар, Энодд, Мишлон и Фемстейневик выступят в гонке

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16 декабря на этапе Кубка IBU в Шушене женщины пробегут большой масс-старт.

Кубок IBU по биатлону-2023/24

3-й этап

Шушен, Норвегия

Женщины

Большой масс-старт

Начало – 13:00 по московскому времени.

Предварительный старт-лист

1. Жанна Ришар (Франция)

2. Йенни Энодд (Норвегия)

3. Осеан Мишлон (Франция)

4. Анаэлль Бонду (Франция)

5. Юлия Таннхаймер (Германия)

6. Анна-Карин Хейденберг (Швеция)

7. Элла Халварссон (Швеция)

8. Юлиане Фрювирт (Германия)

9. Энни Линд (Швеция)

10. Эмили Шуманн (Германия)

11. Микела Каррара (Италия)

12. Юлия Кинк (Германия)...

15. Стина Нильссон (Швеция)

16. Ида Лиен (Норвегия)

17. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия)

18. Байба Бендика (Латвия)

Расписание третьего этапа Кубка IBU по биатлону в Шушене

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