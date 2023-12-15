Жюлия Симон: «Хочу дистанцироваться от борьбы за общий зачет. Конечно, хотелось бы еще раз победить, но не хочу давить на себя»
Жюлия Симон заявила, что не хочет сосредотачиваться на борьбе за лидерство в Кубке мира.
В прошлом сезоне француженка одержала победу в общем зачете.
«Честно говоря, я хочу дистанцироваться от борьбы за общий зачет. Конечно, я хочу еще раз победить, но не хочу оказывать на себя лишнее давление.
Не хочется лишних ожиданий, буду участвовать в гонке за гонкой, а потом посмотрим», – сказала Симон.