Жюлия Симон: «Хочу дистанцироваться от борьбы за общий зачет. Конечно, хотелось бы еще раз победить, но не хочу давить на себя»

Жюлия Симон заявила, что не хочет сосредотачиваться на борьбе за лидерство в Кубке мира.

В прошлом сезоне француженка одержала победу в общем зачете.

«Честно говоря, я хочу дистанцироваться от борьбы за общий зачет. Конечно, я хочу еще раз победить, но не хочу оказывать на себя лишнее давление.

Не хочется лишних ожиданий, буду участвовать в гонке за гонкой, а потом посмотрим», – сказала Симон.