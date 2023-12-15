Жюлия Симон: «Хочу дистанцироваться от борьбы за общий зачет. Конечно, хотелось бы еще раз победить, но не хочу давить на себя»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Франции жен Жюлия Симон Биатлон

Жюлия Симон заявила, что не хочет сосредотачиваться на борьбе за лидерство в Кубке мира.

В прошлом сезоне француженка одержала победу в общем зачете. 

«Честно говоря, я хочу дистанцироваться от борьбы за общий зачет. Конечно, я хочу еще раз победить, но не хочу оказывать на себя лишнее давление. 

Не хочется лишних ожиданий, буду участвовать в гонке за гонкой, а потом посмотрим», – сказала Симон. 

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий