Тренер сборной Швеции: «Мы заявим Самуэльссона на спринт. У него просто немного заложен нос»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Швеции Себастьян Самуэльссон Йоханнес Лукас коронавирус Ленцерхайде Биатлон

Себастьян Самуэльссон может выступить на этапе Кубка мира в Ленцерхайде.

Ранее сообщалось, что шведский биатлонист пропустит соревнования из-за ковида.

«Мы заявим его на спринт. У нас нет запасных, так что мы ничего не теряем.

Сегодня он выходил на прогулку. Я с ним еще не разговаривал, так что посмотрим, но у него просто немного заложен нос.

Было бы глупо не заявлять его, если завтра он будет чувствовать себя прекрасно», – сказал тренер сборной Швеции Йоханнес Лукас.

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