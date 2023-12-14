Тренер сборной Швеции: «Мы заявим Самуэльссона на спринт. У него просто немного заложен нос»
Себастьян Самуэльссон может выступить на этапе Кубка мира в Ленцерхайде.
Ранее сообщалось, что шведский биатлонист пропустит соревнования из-за ковида.
«Мы заявим его на спринт. У нас нет запасных, так что мы ничего не теряем.
Сегодня он выходил на прогулку. Я с ним еще не разговаривал, так что посмотрим, но у него просто немного заложен нос.
Было бы глупо не заявлять его, если завтра он будет чувствовать себя прекрасно», – сказал тренер сборной Швеции Йоханнес Лукас.