Кирилл Бажин: «Для меня Мартен Фуркад всегда был примером для подражания. Он везде действовал играючи»

Биатлонист Кирилл Бажин назвал Мартена Фуркада своим кумиром.

Француз Фуркад является пятикратным олимпийским чемпионом и 13-кратным чемпионом мира.

– У вас лучше получаются контактные гонки, за счёт более быстрой стрельбы, чем у соперников. Насколько уверенно вы чувствуете себя в тактической подготовке?

– Согласен, когда идет контактная борьба, ты концентрируешься не только на своём темпе. Некоторым снайперам некомфортно стрелять одновременно с соперниками, а я получаю удовольствие, когда прихожу с кем-то на рубеж. Можно в такой момент многое уловить.

Также можно следить за тем, как соперники проходят трассу по технике и что-то отметить для себя. Когда ты бежишь один, кажется, что ты бежишь быстро, а потом смотришь аналитику и понимаешь, что где-то не доработал.

– В тактике всегда был силен Мартен Фуркад, который мог раздёргать соперников перед огневым рубежом, оказать на них психологическое воздействие. Вы используете такие приемы в гонках?

– Для меня он всегда был примером для подражания. Когда у меня спрашивали про кумиров, я называл Фуркада. Он мог и на рубеже стрелять в разном темпе, и на дистанции менять тактику.

Он везде действовал играючи и мог переигрывать соперников. Конечно, от старта к старту ко мне приходит уверенность и что-то можно такое использовать. В Хантах у меня уже кое-что получилось, – рассказал Бажин.

В декабре Бажин выиграл гонку преследования на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске и стал третьим в масс-старте.