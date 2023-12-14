Кирилл Бажин: «Для меня Мартен Фуркад всегда был примером для подражания. Он везде действовал играючи»

Теги сборная России сборная Франции Кубок России Мартен Фуркад Кирилл Бажин Биатлон

Биатлонист Кирилл Бажин назвал Мартена Фуркада своим кумиром.

Француз Фуркад является пятикратным олимпийским чемпионом и 13-кратным чемпионом мира.

– У вас лучше получаются контактные гонки, за счёт более быстрой стрельбы, чем у соперников. Насколько уверенно вы чувствуете себя в тактической подготовке?

– Согласен, когда идет контактная борьба, ты концентрируешься не только на своём темпе. Некоторым снайперам некомфортно стрелять одновременно с соперниками, а я получаю удовольствие, когда прихожу с кем-то на рубеж. Можно в такой момент многое уловить.

Также можно следить за тем, как соперники проходят трассу по технике и что-то отметить для себя. Когда ты бежишь один, кажется, что ты бежишь быстро, а потом смотришь аналитику и понимаешь, что где-то не доработал.

– В тактике всегда был силен Мартен Фуркад, который мог раздёргать соперников перед огневым рубежом, оказать на них психологическое воздействие. Вы используете такие приемы в гонках?

– Для меня он всегда был примером для подражания. Когда у меня спрашивали про кумиров, я называл Фуркада. Он мог и на рубеже стрелять в разном темпе, и на дистанции менять тактику.

Он везде действовал играючи и мог переигрывать соперников. Конечно, от старта к старту ко мне приходит уверенность и что-то можно такое использовать. В Хантах у меня уже кое-что получилось, – рассказал Бажин.

В декабре Бажин выиграл гонку преследования на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске и стал третьим в масс-старте.

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