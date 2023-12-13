Елена Вайцеховская: «Стоило предварительно отправить в отель кого-то из федерации и убедиться, что спортсмены будут нормально отдыхать, а не чистить сортиры»

Теги сборная России жен Елена Вайцеховская Наталья Гербулова Кубок Содружества Биатлон

Елена Вайцеховская высказалась о скандале вокруг условий проживания биатлонисток.

Ранее Наталья Гербулова опубликовала в соцсети видео, где пожаловалась на условия в уфимской гостинице. В Уфе с 14 по 17 декабря пройдет этап Кубка Содружества по биатлону.

«В свое время знакомый рассказывал, как делались рекламные открытки в турбизнесе какой-то из африканских стран: перед объективом ставили зеленую ветку, оторванную с ближайшего куста, и вместо голой и пыльной пустыни на фотографии получался вполне себе оазис.

Примерно по такой же технологии, полагаю, в некоторых городах работает гостиничный бизнес, где картинка, которая стоит на сайте, становится важнее реальной.

Как следствие мы получаем отель для биатлонистов в Уфе с кранами, подающими воду мимо раковины, с неотмытыми после ремонта душевыми кабинами и унитазами и ледяным сквозняком из вентиляционных отверстий.

А всего-то стоило предварительно отправить кого-то из менеджеров федерации в отель и убедиться, что спортсмены, приехав на турнир, будут иметь возможность нормально отдыхать и готовиться к соревнованиям. А не чистить, простите за грубость, сортиры и не затыкать протекающие трубы.

Можно ли отнестись к этому как к курьезу? Наверное, да. Но вряд ли это правильно. Особенно сейчас, когда государство выделяет очень большие средства на то, чтобы сохранить в атлетах чувство собственного достоинства, дать им ощущение, что они нужны, что их любят и ценят. Что их профессия (не самая простая, кстати) по-прежнему важна для страны.

И ведь для этого не требуется никаких сверхусилий. Нужно просто профессионально делать свое дело», – написала журналистка в телеграм-канале. 

Директор спорткомплекса в Уфе: «Гербулова просто пиарится, недовольство условиями проживания возникло только у нее. Из ничего раздули слона»

8 комментариев
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Менеджер гостиницы сам-то видел этот кран после его установки? Просто любопытно.
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В конце, там где про очень большие средства выделяемые государством и нужность/ценность спортсменов, скупая мужская слеза скатилась по моей щеке...
Как все-таки похорошел слог Елены Сергеевны после трудоустройства в Р-Спорт (ИА "Россия Сегодня")!
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Может они отправляли заранее, но шел же ремонт, заверили, что к соревнованиям всё закончат, но это Россия...
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Ответ Николай Глыбочко Глыбочко
Может они отправляли заранее, но шел же ремонт, заверили, что к соревнованиям всё закончат, но это Россия...
они очень старались, но не успели...
Зеленский, Байден, НАТО гадят без продыху - не дали закончить вовремя.
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Вайцеховская... с себя начни сначала... профессиональная она, млинн🤦‍♀️
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Возможно федра перевела деньги за оплату отеля 5 ***** . а на деле был 2** ...разность в оплате перевели в личные карманы.....
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Ответ naPmu3aH
они очень старались, но не успели... Зеленский, Байден, НАТО гадят без продыху - не дали закончить вовремя.
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Ответ Kvik75
и
так сойдет.
Не сломаются, ишь цацы какие нашлись, биатлонистки... Нашим парням в окопах сейчас намного хуже приходится.
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