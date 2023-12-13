Елена Вайцеховская: «Стоило предварительно отправить в отель кого-то из федерации и убедиться, что спортсмены будут нормально отдыхать, а не чистить сортиры»

Елена Вайцеховская высказалась о скандале вокруг условий проживания биатлонисток.

Ранее Наталья Гербулова опубликовала в соцсети видео, где пожаловалась на условия в уфимской гостинице. В Уфе с 14 по 17 декабря пройдет этап Кубка Содружества по биатлону.

«В свое время знакомый рассказывал, как делались рекламные открытки в турбизнесе какой-то из африканских стран: перед объективом ставили зеленую ветку, оторванную с ближайшего куста, и вместо голой и пыльной пустыни на фотографии получался вполне себе оазис.

Примерно по такой же технологии, полагаю, в некоторых городах работает гостиничный бизнес, где картинка, которая стоит на сайте, становится важнее реальной.

Как следствие мы получаем отель для биатлонистов в Уфе с кранами, подающими воду мимо раковины, с неотмытыми после ремонта душевыми кабинами и унитазами и ледяным сквозняком из вентиляционных отверстий.

А всего-то стоило предварительно отправить кого-то из менеджеров федерации в отель и убедиться, что спортсмены, приехав на турнир, будут иметь возможность нормально отдыхать и готовиться к соревнованиям. А не чистить, простите за грубость, сортиры и не затыкать протекающие трубы.

Можно ли отнестись к этому как к курьезу? Наверное, да. Но вряд ли это правильно. Особенно сейчас, когда государство выделяет очень большие средства на то, чтобы сохранить в атлетах чувство собственного достоинства, дать им ощущение, что они нужны, что их любят и ценят. Что их профессия (не самая простая, кстати) по-прежнему важна для страны.

И ведь для этого не требуется никаких сверхусилий. Нужно просто профессионально делать свое дело», – написала журналистка в телеграм-канале.

Директор спорткомплекса в Уфе: «Гербулова просто пиарится, недовольство условиями проживания возникло только у нее. Из ничего раздули слона»