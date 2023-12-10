Евгений Емерхонов: «В -20 и ниже точно бегать не стоит. Смысл? Заняли десятые места, а здоровье потратили»

Биатлонист Евгений Емерхонов выступил против гонок в мороз.

С 6 по 10 декабря в Тюмени должен был пройти этап Кубка России по биатлону, но гонки отменили из-за холодной погоды. Емерхонов сейчас продолжает сбор на «Жемчужине Сибири».

– Как вы здесь выживаете в такой мороз?

– Больших сложностей нет, потому что занимаемся в зале. Сделали нужные тренировки, которые запланировали с Юрием Михайловичем Каминским. Почему остались? А некуда ехать, сейчас везде холодно. Что дома в Ижевске, что в другом месте – холодно.

Решили, что не нужно никуда дергаться и 12 декабря отправимся в Уфу. Из нашей команды еще остался Ильназ Мухамедзянов, Иван Колотов. В Тюмени есть тир, где можно стрелять, есть тренажерный зал. Кроссовые тренировки на улице в маске тоже можно провести, так что все хорошо.

– Ты был доволен отмене этапа?

– Хотелось, конечно же, пробежать, если бы была хорошая погода. Но в -20 и ниже точно бегать не стоит. В среду, когда я просунулся и мне сказали об отмене, я обрадовался. Опыт прошлогоднего этапа в Увате мы прекрасно помним.

Смысл бежать? Заняли десятые места, а здоровье потратили. Серьезных проблем со здоровьем после Увате не было, но неприятные ощущения были, – рассказал Емерхонов.

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