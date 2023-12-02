Кубок IBU. Смешанная эстафета. Калкенберг и Ботн выступят за Норвегию, Фрацшер и Хорн – за Германию, Виролайнен – за Финляндию
3 декабря на этапе Кубка IBU по биатлону пройдет смешанная эстафета.
1-й этап
Контиолахти, Финляндия
Смешанная эстафета
Начало – 13.00 по московскому времени.
Старт-лист
1. Норвегия (Марен Киркеэйде, Эмили Калкенберг, Йохан-Олав Ботн, Матс Эвербю)
2. Германия (Юлиане Фрювирт, Эмили Шуманн, Лукас Фрацшер, Филипп Хорн)
3. Франция (Жанна Ришар, Осеан Мишелон, Тео Гиро Пуайо, Оскар Ломбардо)
4. Швеция (Сара Андерссон, Анна-Карин Хейденберг, Эмиль Нюквист, Хеннинг Сьоквист)
5. Австрия (Юлия Швайгер, Лара Вагнер, Максимилиан Проссер, Андреас Хешенбергер)
6. Италия (Мартина Трабукки, Микела Каррара, Микеле Молинари, Кристоф Пирхер)
7. Украина (Алена Городна, Александра Меркушина, Виталий Мандзын, Руслан Ткаленко)
12. Финляндия (Дарья Виролайнен Венла Лехтонен, Хейкки Лайтинен, Йонни Муккала)