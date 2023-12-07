Кубок IBU. Ботн, Эвербю, Фрацшер, Невланн, Хорн, Фемлинг, Улдал, Паульсен пробегут спринт

8 декабря на этапе Кубка IBU по биатлону в Идре пройдет мужской спринт.

Кубок IBU по биатлону-2023/24

2-й этап

Идре, Швеция

Мужчины

Спринт

Начало – 13.00 по московскому времени.

Старт-лист

1. Виктор Брандт (Швеция)

3. Матс Эвербю (Норвегия)

6. Йохан-Олав Ботн (Норвегия)

10. Лукас Фрацшер (Германия)

16. Мартин Невланн (Норвегия)

18. Пеппе Фемлинг (Швеция)

19. Хеннинг Сьоквист (Швеция)

23. Тео Гиро-Пойо (Франция)

26. Виталий Мандзын (Украина)

29. Филипп Хорн (Германия)

32. Витеслав Хорниг (Чехия)

34. Оскар Ломбардо (Франция)

41. Ветле Паульсен (Норвегия)

44. Себастьян Маон (Франция)

47. Богдан Цымбал (Украина)

48. Мартин Улдал (Норвегия)

49. Даниэле Каппеллари (Италия)

52. Реми Брутье (Франция)

58. Данило Ритмюллер (Германия)

Расписание второго этапа Кубка IBU по биатлону в Идре