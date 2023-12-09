Йоханнес Бо: «Сегодня я слушал тяжелую музыку и выпил несколько чашек кофе перед стартом. Так что я был хорошо готов»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии Йоханнес Бо Биатлон

Йоханнес Бо рассказал, что помогло ему хорошо выступить в пасьюте.

Норвежский биатлонист одержал первую победу в сезоне – он с одним промахом стал первым на этапе в Хохфильцене. 

«После вчерашнего спринта я был подавлен. Было грустно, что все закончилось именно так (Бо трижды промахнулся на стрельбе стоя и занял 11-е место – Sports.ru) 

Сегодня я слушал рок и другую тяжелую музыку, а также выпил перед стартом несколько чашек кофе. Так что я был хорошо готов.

Победа была сладкой. Стартовать с 11-го номера и победить парней, которые бежали передо мной – это большое достижение», – сказал Бо.

Что с Йоханнесом Бо? Он опять мимо топ-10 – гонку оценил слезой и жестом 👎

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2 комментария
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В общем, нехило обдолбился перед стартом..😁👍
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Наконец-то!!! Мы уже выпили too much vodka до этого!!!
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