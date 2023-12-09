Кубок мира. Гонка преследования. Дале-Шевдал показал лучший ход, Йоханнес Бо уступил секунду, Фийон-Майе – 26 секунд
Йоханнес Дале-Шевдал показал лучший ход в пасьюте на Кубке мира в Хохфильцене.
Кубок мира по биатлону-2023/24
2-й этап
Хохфильцен, Австрия
Мужчины
Гонка преследования
Лыжный ход
1. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 28.15,5
2. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1,4
3. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 16,4
4. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 26,2
5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 26,9
6. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 31,7
7. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 34,2
8. Филипп Наврат (Германия) – 37,0
9. Эмильен Жаклен (Франция) – 38,7
10. Йоханнес Кюн (Германия) – 39,4...
16. Тарьей Бо (Норвегия) – 49,6
Чистое время пасьюта
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 32.18,1
2. Эмильен Жаклен (Франция) – 43,8
3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 45,6
4. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 50,6
5. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 55,3
6. Эрик Перро (Франция) – 1.03,2
7. Дмитрий Пидручный (Украина) – 1.11,2
8. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.15,4
9. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.21,2
10. Давид Цобель (Германия) – 1.24,8
Скорострельность
1. Якко Ранта (Финляндия) – 1.25,8 (0)
2. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.30,2 (5)
3. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.30,7 (2)
4. Миха Довжан (Словения) – 1.31,3 (3)
5. Адам Раннелс (Канада) – 1.32,1 (1)
6. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.34,3 (3)...
22. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.47,5 (2)
26. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.48,4 (1)...
39. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 22,6 (3)