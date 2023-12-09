Кубок мира. Гонка преследования. Дале-Шевдал показал лучший ход, Йоханнес Бо уступил секунду, Фийон-Майе – 26 секунд

Йоханнес Дале-Шевдал показал лучший ход в пасьюте на Кубке мира в Хохфильцене.

Кубок мира по биатлону-2023/24

2-й этап

Хохфильцен, Австрия

Мужчины

Гонка преследования

Лыжный ход

1. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 28.15,5

2. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1,4

3. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 16,4

4. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 26,2

5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 26,9

6. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 31,7

7. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 34,2

8. Филипп Наврат (Германия) – 37,0

9. Эмильен Жаклен (Франция) – 38,7

10. Йоханнес Кюн (Германия) – 39,4...

16. Тарьей Бо (Норвегия) – 49,6

Чистое время пасьюта

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 32.18,1

2. Эмильен Жаклен (Франция) – 43,8

3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 45,6

4. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 50,6

5. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 55,3

6. Эрик Перро (Франция) – 1.03,2

7. Дмитрий Пидручный (Украина) – 1.11,2

8. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.15,4

9. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.21,2

10. Давид Цобель (Германия) – 1.24,8

Скорострельность

1. Якко Ранта (Финляндия) – 1.25,8 (0)

2. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.30,2 (5)

3. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.30,7 (2)

4. Миха Довжан (Словения) – 1.31,3 (3)

5. Адам Раннелс (Канада) – 1.32,1 (1)

6. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.34,3 (3)...

22. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.47,5 (2)

26. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.48,4 (1)...

39. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 22,6 (3)