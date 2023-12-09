Йоханнес Бо одержал 75-ю победу в карьере. До Фуркада ему осталось 8 побед, до Бьорндалена – 20

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии Тарьей Бо Йоханнес Бо Йоханнес Дале-Шевдал Биатлон

Йоханнес Бо выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Это 75-я победа норвежского биатлониста в карьере. Всего у него 115 подиумов (75-21-19).

Йоханнесу Бо осталось одержать 8 побед, чтобы повторить достижение Мартена Фуркада (83) и 20 побед до рекорда Уле-Эйнара Бьорндалена (95). 

Второе место занял норвежец Йоханнес Дале-Шевдал. Это 9-й подиум в его карьере (2-5-2). 

Третьим стал еще один представитель Норвегии Тарьей Бо. На его счету 61 подиум Кубка мира (13-21-27). 

1 комментарий
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Ну вот а говорили Йося не тот, волновались)) С победой!
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