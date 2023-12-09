Альбина Ахатова: «В этом году была на летнем сборе группы Каминского в Тюмени, тренеры активно подключали меня к работе со спортсменами»

Альбина Ахатова рассказала, что летом работала со спортсменами группы Каминского.

– Несколько лет назад вас сватали тренером в сборную России. Это было близко к правде?

– Да, это было в 2019 году. Я подключалась к мужской сборной и отработала с ними все лето – четыре тренировочных сбора. В принципе достаточно интересная работа, но мне как маме сложно выполнять такие обязательности круглый год. Это просто невозможно, я бы сказала.

Мне эта работа очень нравится, но с сентября начинается учебный год у моих детей, поэтому я не могу в таком режиме находиться со спортсменами. Чтобы быть тренером, нужно быть постоянно на сборах. Поэтому я иногда могу подключиться в летний период, если в этом есть необходимость и желание.

– В этот летний период подключались?

– В прошлом году я была на сборе в Рыбинске, в этом – на летнем сборе в Тюмени.

– Речь про команду Юрия Каминского, где работает ваш муж ?

– Да, в большей степени я присутствовала там в качестве жены, но тренеры активно подключали меня в работу. Я работала со спортсменами, если в этом была необходимость. Если у кого‑то было желание, то я не отказывалась.

– Кого можно назвать лучшим стрелком команды?

– Я сильно болею за Эдуарда Латыпова, поэтому его можно назвать. Как раз в 2019 году мы сделали ему две ложевых конструкции. Сейчас у него выросла скорость и качество стрельбы.

Здорово, что это происходит на фоне развития в лыжном ходе. Болею за всех спортсменов, с кем я работала, особенно переживаю, потому что в них я вкладываю частичку своей души и сердца, – сказала олимпийская чемпионка Турина-2006.