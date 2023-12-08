Кубок мира. Спринт. Лампич была быстрейшей на лыжне, Эльвира Оберг проиграла 6,4 секунды
Словенка Лампич показала лучший лыжный ход в спринте на этапе КМ в Хохфильцене.
Кубок мира по биатлону-2023/24
2-й этап
Хохфильцен, Австрия
Женщины
Спринт
Лыжный ход
1. Анамария Лампич (Словения) – 18.34,4
2. Эльвира Оберг (Швеция) – 6,4
3. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 17,0
4. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 19,1
5. Каролине Кноттен (Норвегия) – 21,8
6. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 24,3
7. Ханна Оберг (Швеция) – 39,5
8. Лиза Виттоцци (Италия) – 46,8
9. Туули Томингас (Эстония) – 47,2
10. Луция Харватова (Чехия) – 50,3
Скорострельность
1. Анастасия Меркушина (Украина) – 45,8 (0)
2. Жюлия Симон (Франция) – 47,9 (1)
3. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 48,3 (1)
4. Доротея Вирер (Италия) – 48,8 (1)
5-6. Ребекка Пасслер (Италия) – 49,1 (4)
5-6. Алла Гиленко (Молдова) – 49,1 (4)
7. Каролине Кноттен (Норвегия) – 50,5 (2)
28. Эльвира Оберг (Швеция) – 57,2 (1)...
30. Лиза Виттоцци (Италия) – 57,5 (0)
45. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 1.00,2 (1)...
55. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 1.01,9 (0)