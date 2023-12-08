Кубок мира. Спринт. Лампич была быстрейшей на лыжне, Эльвира Оберг проиграла 6,4 секунды

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Словенка Лампич показала лучший лыжный ход в спринте на этапе КМ в Хохфильцене.

Кубок мира по биатлону-2023/24

2-й этап

Хохфильцен, Австрия

Женщины

Спринт

Лыжный ход

1. Анамария Лампич (Словения) – 18.34,4

2. Эльвира Оберг (Швеция) – 6,4

3. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 17,0

4. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 19,1

5. Каролине Кноттен (Норвегия) – 21,8

6. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 24,3

7. Ханна Оберг (Швеция) – 39,5

8. Лиза Виттоцци (Италия) – 46,8

9. Туули Томингас (Эстония) – 47,2

10. Луция Харватова (Чехия) – 50,3

Скорострельность

1. Анастасия Меркушина (Украина) – 45,8 (0)

2. Жюлия Симон (Франция) – 47,9 (1)

3. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 48,3 (1)

4. Доротея Вирер (Италия) – 48,8 (1)

5-6. Ребекка Пасслер (Италия) – 49,1 (4)

5-6. Алла Гиленко (Молдова) – 49,1 (4)

7. Каролине Кноттен (Норвегия) – 50,5 (2)

28. Эльвира Оберг (Швеция) – 57,2 (1)...

30. Лиза Виттоцци (Италия) – 57,5 (0)

45. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 1.00,2 (1)...

55. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 1.01,9 (0)

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