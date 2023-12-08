Стурла Хольм Лагрейд: «В Эстерсунде я как будто дышал через соломинку, было очень тяжело. Сейчас почувствовал, что мне лучше»

Стурла Хольм Лагрейд прокомментировал свое выступление в спринте.

стал вторым на этапе Кубка мира в Хохфильцене. На первом этапе в Эстерсунде он не поднимался выше 12-го места.

«Я тронут такой поддержкой. Дома много людей следят за мной и желают мне всего хорошего. Родители поддерживают меня, моя девушка, родственники и другие люди.

Не могу сейчас много думать об этом, потому что тогда я начну плакать. Поддержка болельщиков для меня очень много значит.

В прошлые выходные было очень тяжело. Здорово, когда все наконец получается.

Ветле Шостад Кристиансен очень помогал мне, давал советы. Он вселил в меня уверенность в том, что в более теплом климате и с улучшением погоды ситуация изменится.

В Эстерсунде я как будто дышал через соломинку. Здесь, в Хохфильцене, я почувствовал, что мне лучше», – сказал биатлонист.