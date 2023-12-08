Стурла Хольм Лагрейд: «В Эстерсунде я как будто дышал через соломинку, было очень тяжело. Сейчас почувствовал, что мне лучше»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии Ветле Шостад Кристиансен Стурла Хольм Лагрейд Биатлон

Стурла Хольм Лагрейд прокомментировал свое выступление в спринте.

Лагрейд стал вторым на этапе Кубка мира в Хохфильцене. На первом этапе в Эстерсунде он не поднимался выше 12-го места. 

«Я тронут такой поддержкой. Дома много людей следят за мной и желают мне всего хорошего. Родители поддерживают меня, моя девушка, родственники и другие люди.

Не могу сейчас много думать об этом, потому что тогда я начну плакать. Поддержка болельщиков для меня очень много значит. 

В прошлые выходные было очень тяжело. Здорово, когда все наконец получается.

Ветле Шостад Кристиансен очень помогал мне, давал советы. Он вселил в меня уверенность в том, что в более теплом климате и с улучшением погоды ситуация изменится. 

В Эстерсунде я как будто дышал через соломинку. Здесь, в Хохфильцене, я почувствовал, что мне лучше», – сказал биатлонист.  

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3 комментария
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Ответ rashnew
сальбутамолчика жахнул таки? Теперь понятно почему так преобразился
Ага, как Серохвостов, Волков, Симон Фуркад (странно, да, что не всем помогает?)
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