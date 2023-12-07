Виталий Норицын: «Выход после второго декрета у Кристины Резцовой выдался достаточно сложным. Она будет готовиться к основному старту – Спартакиаде»

Теги сборная России жен Спартакиада Кубок России Виталий Норицын Кристина Резцова Биатлон

Тренер рассказал о состоянии Кристины Резцовой после второго декрета.

Старшая дочь биатлонистки Александра родилась в феврале 2021 года, младшая дочь Полина – в марте 2023‑го. Из-за беременности Резцова пропускала прошлый сезон.

– Довольны тем, как она тренируется после рождения второго ребенка?

– Выход после второго декрета у нее выдался достаточно сложным. Первый полноценный план мы начали выполнять только в августе. Период восстановления сильно замедлился, если сравнивать с тем, что было после первого декрета.

На 100% перед этапом [Кубка России] в Ханты‑Мансийске она не была в хорошей форме, в которой можно показывать топ‑результаты. Сейчас будет работать, тренироваться и готовиться к основному старту – Спартакиаде.

– Можно назвать этот сезон больше тренировочным для нее?

– Нет. Если выходим на старт, значит, мы соревнуемся. Просто есть нюансы по набору формы, – сказал тренер сборной России Виталий Норицын.

2 комментария
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Думаю, Крис будет бороться! Мотивация есть - и это главное! Удачи дерзкой девчонке!
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Она уже ТОП-2 российского биатлона на пару с Шевченко. На классе. Если есчо прибавит, то потащит остальных за собой как паровоз.
Неплохо было бы, если б Сола вернула "свои" кондиции. Эта пара показала б нашему "болоту", что таое настоящий биатлон. И что не получилось у Алимбековой в прошлом сезоне.
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