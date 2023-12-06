Анастасия Шевченко: «В Тюмени я была готова бежать, рвалась и готовилась. Жаль, что не провели настоящие гонки»

Теги сборная России жен Кубок России Михаил Шашилов Анастасия Шевченко Биатлон

Анастасия Шевченко высказалась об отмене этапа Кубка России в Тюмени.

Соревнования не состоятся из-за холодной погоды. 

Биатлонистки из группы Михаила Шашилова провели контрольную тренировку в формате масс-старта, Шевченко ее выиграла. 

«Могу сказать, что в Тюмени я была готова бежать, рвалась и готовилась. В Ханты‑Мансийске бежали не очень хорошо.

Жаль, что не провели настоящие гонки, я была уверена в себе», – сказала биатлонистка. 

Биатлон окоченел: гонки Кубка России отменили, а девушки все равно побежали – в масках и с сосульками на ресницах

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий