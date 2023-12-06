Анастасия Шевченко: «В Тюмени я была готова бежать, рвалась и готовилась. Жаль, что не провели настоящие гонки»

Анастасия Шевченко высказалась об отмене этапа Кубка России в Тюмени.

Соревнования не состоятся из-за холодной погоды.

Биатлонистки из группы Михаила Шашилова провели контрольную тренировку в формате масс-старта, Шевченко ее выиграла.

«Могу сказать, что в Тюмени я была готова бежать, рвалась и готовилась. В Ханты‑Мансийске бежали не очень хорошо.

Жаль, что не провели настоящие гонки, я была уверена в себе», – сказала биатлонистка.

Биатлон окоченел: гонки Кубка России отменили, а девушки все равно побежали – в масках и с сосульками на ресницах