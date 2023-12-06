Анастасия Шевченко: «В Тюмени я была готова бежать, рвалась и готовилась. Жаль, что не провели настоящие гонки»
Анастасия Шевченко высказалась об отмене этапа Кубка России в Тюмени.
Соревнования не состоятся из-за холодной погоды.
Биатлонистки из группы Михаила Шашилова провели контрольную тренировку в формате масс-старта, Шевченко ее выиграла.
«Могу сказать, что в Тюмени я была готова бежать, рвалась и готовилась. В Ханты‑Мансийске бежали не очень хорошо.
Жаль, что не провели настоящие гонки, я была уверена в себе», – сказала биатлонистка.
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