Батманова о контрольном масс-старте в Тюмени: «Это была не тренировка, а полноценный старт. Идея провести гонку была хорошей»

Анастасия Батманова высказалась об отмене этапа Кубка России в Тюмени.

Третий этап Кубка России был отменен из-за мороза. Биатлонистки из группы Михаила Шашилова провели контрольную тренировку в виде масс-старта.

– Мы хотели пробежать сегодня спринт, потому что был настрой. Нам же сначала и так сократили дистанцию. Но у нас вчера вечером была дискуссия, как сделать так, чтобы нас поняли, что нам холодно.

Те же судьи или организаторы могут во время гонки уйти погреться, попить чая. Мы хотели предложить всем раздеться до гонки и постоять с нами во время пристрелки, во время подготовки к старту и во время старта.

Хотели предложить тренерам переодеться в комбезы и постоять с нами, ха-ха. Такая была идея у девочек.

– Получила ли ты удовольствие от сегодняшнего импровизированного масс‑старта?

– Выходила на старт, чтобы сделать обычную работу. Это не была тренировка для нас, это был полноценный старт для нас, потому что мы бежали все вместе.

Я рада, как я справилась с гонкой: хорошо стреляла, девочки тоже хорошо работали на рубеже. Идея провести этот старт была хорошей. Все получилось, я очень рада, – сказала биатлонистка.

Биатлон окоченел: гонки Кубка России отменили, а девушки все равно побежали – в масках и с сосульками на ресницах