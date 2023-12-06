Тихонов о гонках в мороз в годы его карьеры: «Иногда кто‑то маханет по стакану, выйдут на старт – нормально»

Теги Александр Тихонов сборная России Кубок России сборная СССР алкоголь и спорт Биатлон

Александр Тихонов рассказал, как справлялся с гонками в мороз.

Этап Кубка России по биатлону в Тюмени, который должен был пройти на этой неделе, отменили из-за мороза.

«Понятно, что есть правила, если температура ниже -20 градусов, то спортсменов морозить нежелательно. Правильное, конечно, решение, но такое предвидеть надо, смотреть прогнозы. У нас много стрельбищ на Урале, а Сибирь мы в свое время обычно планировали ближе к весне, в конце февраля. И никто никогда не ошибался.

Но у нас и поколение было другое, помню, бегали в -32 градуса в Кемерово. Пообморозили себе все, бежали в гетрах, двух носках, ноги газетами обматывали, только потом ботинки надевали. Иногда кто‑то маханет по стакану, выйдут на старт – нормально. Не помню, чтобы кто‑то жаловался», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион.

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