Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

Теги Кубок мира по биатлону Эстерсунд расписание турниров Биатлон

С 25 ноября по 3 декабря в шведском Эстерсунде пройдет первый этап Кубка мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2023/24

Первый этап

Эстерсунд, Швеция

Расписание гонок

25 ноября, суббота

Сингл-микст

14:30

Смешанная эстафета

16:30

26 ноября, воскресенье

Индивидуальная гонка, женщины

13:20

Индивидуальная гонка, мужчины

16:30

29 ноября ноября, среда

Эстафета, женщины

17:20

30 ноября, четверг

Эстафета, мужчины

17:20

1 декабря, пятница

Спринт, женщины

16:45

2 декабря, суббота

Спринт, мужчины

16:45

3 декабря, воскресенье

Гонка преследования, женщины

16:00

Гонка преследования, мужчины

18:00

ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время.

Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2023/24

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3 комментария

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Cube Litening C:68X
За немцау!! 😁
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Cube Litening C:68X
Федька, выходи!! 😁
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gerr_max
Как раньше сделали старт сезона со смешаннок.
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