Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде
С 25 ноября по 3 декабря в шведском Эстерсунде пройдет первый этап Кубка мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону-2023/24
Первый этап
Эстерсунд, Швеция
Расписание гонок
25 ноября, суббота
Сингл-микст
14:30
Смешанная эстафета
16:30
26 ноября, воскресенье
Индивидуальная гонка, женщины
13:20
Индивидуальная гонка, мужчины
16:30
29 ноября ноября, среда
Эстафета, женщины
17:20
30 ноября, четверг
Эстафета, мужчины
17:20
1 декабря, пятница
Спринт, женщины
16:45
2 декабря, суббота
Спринт, мужчины
16:45
3 декабря, воскресенье
Гонка преследования, женщины
16:00
Гонка преследования, мужчины
18:00
ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время.
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