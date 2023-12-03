Кристина Резцова: «Вчера немного разозлилась на себя из‑за случившегося, но потом отпустила ситуацию. Сегодня с самого утра знала, что это мой день»

Теги сборная России жен Кубок России Кристина Резцова Биатлон

Кристина Резцова прокомментировала победу в масс-старте на Кубке России.

«Очень рада и счастлива, что сегодня все получилось. Вчера немного разозлилась сама на себя из‑за случившегося, но потом отпустила ситуацию, забыла вчерашний день и выходила со свежей головой. Сегодня с самого утра знала, что это мой день, так все складывалось. Настраивалась бороться до конца.

Рада, что получилось справиться с сегодняшней погодой, было действительно очень холодно, ветрено. Последние круги были настолько тяжело бороться, особенно на мосту поддувал ветер невозможно. Спасибо всем, кто болел и переживал за меня. Доченьки Поля, Саша, очень люблю вас», – сказала биатлонистка.

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3 комментария
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на стрельбе была максимально собранная, как в лучших гонках кубка мира, прям сразу видно ее состояние
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Уверенно и грамотно провела гонку, молодец. И стрельба отличная при ветре и ногами сильна. Вопросов нет, только поздравления.
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