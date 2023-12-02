Резцова о заминке на последней стрельбе: «Где-то по ходу гонки выпала обойма. Попросила запасную, мне дали незаряженную»

Кристина Резцова объяснила заминку на последней стрельбе в пасьюте на Кубке России.

Биатлонистка заняла 13-е место в гонке преследования на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

«Я все нормально зарядила сегодня. Не знаю, где-то по ходу гонки выпала обойма видимо. Естественно, заметила я это только на последней стрельбе. Попросила запасную обойму, мне дали опять же незаряженную. Как так? Не знаю. Пал Максимыч Валерьев сказал, что обычно у него эта обойма была заряжена», – сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».