Резцова о заминке на последней стрельбе: «Где-то по ходу гонки выпала обойма. Попросила запасную, мне дали незаряженную»

Теги сборная России жен Кубок России Кристина Резцова Биатлон

Кристина Резцова объяснила заминку на последней стрельбе в пасьюте на Кубке России.

Биатлонистка заняла 13-е место в гонке преследования на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

«Я все нормально зарядила сегодня. Не знаю, где-то по ходу гонки выпала обойма видимо. Естественно, заметила я это только на последней стрельбе. Попросила запасную обойму, мне дали опять же незаряженную. Как так? Не знаю. Пал Максимыч Валерьев сказал, что обычно у него эта обойма была заряжена», – сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».

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9 комментариев
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Ну что за расхлябанность со стороны Палыча(
+4
0
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Ответ Надежда67
бедняга
Вот так из-за случайных совпадений и потеряла много мест.
+5
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бедняга
+3
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Ответ 2533ПВ
Вот так из-за случайных совпадений и потеряла много мест.
Может,организаторы гонки могли бы скорректировать время Кристины,если нет ее вины?
+2
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Ответ Luna02
Может,организаторы гонки могли бы скорректировать время Кристины,если нет ее вины?
Наверное по правилам должны скорректировать время,но ведь ей дали пустую обойму,а должны были дать полную.Судьи виноваты?
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Ответ Тёма Тёма
Суровый и жестокий. Кривые стволы, разбитые прицелы, пули из тира...😂😂😂
зато призовые будь здоров, почти на уровне КМ! в том числе для белорусов!
+1
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Ответ Comeon!
Попросила запасную, мне дали незаряженную» Это российский биатлон, детка.
Суровый и жестокий. Кривые стволы, разбитые прицелы, пули из тира...😂😂😂
+1
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Ответ Лизавета Анна -Мария
Ну что за расхлябанность со стороны Палыча(
Палыча!? вы в своем уме)
0
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