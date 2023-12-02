Ветле Шостад Кристиансен: «Когда я делаю глубокий вдох, возникает ощущение, что в легких рана. Я перепробовал разные лекарства, но ничего не помогает»

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен рассказал о проблемах с легкими.

«Я набираю форму, но, к сожалению, что-то не так с легкими. Когда я делаю глубокий вдох, возникает ощущение, что в легких рана.

Врач сказал мне, что все в порядке, просто мне нужно теплое лето, но сейчас мне приходится жить с этим зимой. Мы не знаем, что это такое.

Думаю, если бы я был на 10 лет моложе и у меня впереди была бы очень долгая карьера, я бы сейчас вообще не участвовал в гонках. Я бы отправился в более теплые широты, пробыл там несколько месяцев и попытался привести здоровье в порядок. Но карьера коротка, поэтому я должен немного рискнуть.

Я перепробовал несколько разных лекарств, но ничего не помогает: ни антибиотики, ни препараты от астмы. Это очень, очень сложно», – сказал олимпийский чемпион в эстафете.