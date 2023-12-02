Жанмонно о спринте: «На последнем круге было очень тяжело. Казалось, меня ждет подиум или попадание в цветы, но не победа»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Франции жен Лу Жанмонно Биатлон

Лу Жанмонно прокомментировала свою победу в спринте на Кубке мира в Эстерсунде.

Это первая победа французской биатлонистки на Кубке мира. 

«После стрельбы стоя я была расстроена, так как думала, что не смогу поддерживать темп. На последнем круге мне было очень тяжело. Казалось, меня ждет подиум или попадание в цветы, но никак не победа. 

То, что я победила, доказывает, что я на это способна. А значит, мне придется добиться успеха снова.

Я буду стремиться к попаданию в топ-6 общего зачета, это очень круто. Хочу попытаться несколько раз финишировать в тройке сильнейших, а затем побеждать в разных видах гонок и в разное время в сезоне», – сказала Жанмонно.  

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