Кубок мира. Спринт. Эльвира Оберг была быстрейшей на лыжне, Лампич уступила 5 секунд, Жанмонно – 32
Шведка Эльвира Оберг показала лучший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира.
Кубок мира по биатлону-2023/24
1-й этап
Эстерсунд, Швеция
Женщины
Спринт
Лыжный ход
1. Эльвира Оберг (Швеция) – 18.26,7
2. Анамария Лампич (Словения) – 5,2
3. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 13,6
4. Франциска Пройс (Германия) – 14,8
5. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 19,8
6. Каролине Кноттен (Норвегия) – 24,1
7. Ванесса Фойгт (Германия) – 27,6
8. Ханна Оберг (Швеция) – 31,6
9. Лу Жанмонно (Франция) – 32,4
10. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 33,7
Скорострельность
1. Алла Гиленко (Молдова) – 48,9 (1)
2. Ребекка Пасслер (Италия) – 49,8 (0)
3. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия) – 50,2 (0)
4. Франциска Пройс (Германия) – 53,5 (2)
5. Доротея Вирер (Италия) – 54,3 (1)
6. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 54,9 (2)...
14. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 57,9 (1)...
20. Каролине Кноттен (Норвегия) – 59,0 (1)...
66. Лу Жанмонно (Франция) – 1.07,9 (0)