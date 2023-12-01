Кубок мира. Спринт. Эльвира Оберг была быстрейшей на лыжне, Лампич уступила 5 секунд, Жанмонно – 32

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Шведка Эльвира Оберг показала лучший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира.

Кубок мира по биатлону-2023/24

1-й этап

Эстерсунд, Швеция

Женщины

Спринт

Лыжный ход

1. Эльвира Оберг (Швеция) – 18.26,7

2. Анамария Лампич (Словения) – 5,2

3. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 13,6

4. Франциска Пройс (Германия) – 14,8

5. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 19,8

6. Каролине Кноттен (Норвегия) – 24,1

7. Ванесса Фойгт (Германия) – 27,6

8. Ханна Оберг (Швеция) – 31,6

9. Лу Жанмонно (Франция) – 32,4

10. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 33,7

Скорострельность

1. Алла Гиленко (Молдова) – 48,9 (1)

2. Ребекка Пасслер (Италия) – 49,8 (0)

3. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия) – 50,2 (0)

4. Франциска Пройс (Германия) – 53,5 (2)

5. Доротея Вирер (Италия) – 54,3 (1)

6. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 54,9 (2)...

14. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 57,9 (1)...

20. Каролине Кноттен (Норвегия) – 59,0 (1)...

66. Лу Жанмонно (Франция) – 1.07,9 (0)

7 комментариев
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У женщин, судя по всему, будет ОЧЕНЬ крутой сезон. На подиумах больше 20 биатлонисток побывают.
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А Стина и по скорости середнячка.
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Кто Кноттен то так напугал, что она в топах по скорости ))
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6 ход у черепахи Кноттен, это шутка?)
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Ответ Elenavasilevna
Кто Кноттен то так напугал, что она в топах по скорости ))
но точно не собака Подчуфаровой)
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Ответ Hardy
6 ход у черепахи Кноттен, это шутка?)
Экхофф с Ройселан ушли - их запасы чудо-средств освободились ) и вот уже результат налицо))
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Ответ Neo31
Экхофф с Ройселан ушли - их запасы чудо-средств освободились ) и вот уже результат налицо))
Ройся в свое время тоже так резко понеслась
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