Евгения Буртасова: «Скорее всего, до Спартакиады я буду готовиться, набирать форму. Другого варианта я не вижу. Но завязывать не собираюсь»

Биатлонистка Евгения Буртасова рассказала о своей форме.

В межсезонье перенесла острую инфекцию дыхательных путей. Сегодня она стала 41-й в спринте на Кубке России в Ханты-Мансийске.

— Конечно, последствия болезни сейчас есть. Я начала тренировки 25 октября, когда оказалась на вкатке. Летом никакой подготовки не было.

Я понимаю, что это очень большой минус, когда ты нигде не был во время подготовки к сезону. Организм вообще тебя не слушается. Выходишь и пытаешься что‑то сделать.

Сейчас будем решать с тренером, что, скорее всего, до Спартакиады я буду готовиться, что‑то делать со своим организмом, набирать форму. Другого варианта я не вижу. Но завязывать я не собираюсь.

— Сейчас стоит задача подготовиться к Спартакиаде? Будете пропускать соревнования?

— Думаю, да. Выжимать из себя то, чего нет — неправильно. Базы нет, скоростной работы нет, — сказала Буртасова.

Спартакиада сильнейших пройдет с 9 по 19 февраля.