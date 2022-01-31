Михаил Шашилов: «По Буртасовой оформляют документы. Есть два рейса, 2 и 5 февраля, одним из них она прилетит в Пекин»

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Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о скором прибытии Евгении Буртасовой на Олимпиаду в Пекин.

Сообщалось, что биатлонистка может заменить в олимпийском составе Валерию Васнецову, которая заразилась ковидом.

«По Буртасовой оформляют документы, этим занимается ОКР (Олимпийский комитет России – Sports.ru). Есть два рейса, 2 и 5 февраля, одним из них она прилетит.

Сегодня плановый отдых у всех, кто прилетел 26 числа. Казакевич прилетела позже, поэтому тренируется. Ульяна (Нигматуллина) сама решила покататься.

Вчера прошелся по трассе, хорошая трасса, китайцы молодцы. Только ветрено», – сказал Шашилов.

Биатлонисты – это комедия: опоздали в Пекин, запутавшись в документах; теперь нужна замена, а запасная не собиралась на Олимпиаду

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