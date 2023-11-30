Бьорндален о допинг-деле Сочи-2014: «Проблематично, если это стандартный срок для CAS. Сама процедура – полная катастрофа»

Теги Уле Эйнар Бьорндален Сочи-2014 сборная России сборная Норвегии допинг Олимпийская сборная России CAS Евгений Устюгов Биатлон

Уле Эйнар Бьорндален назвал проблемой сроки рассмотрения допинг-дел в CAS.

В феврале 2020 года российский биатлонист Евгений Устюгов был дисквалифицирован за допинг, но обжаловал решение в Спортивной арбитражном суде (CAS). Следующие слушания пройдут в июле.

Среди аннулированных результатов Устюгова – золото России в мужской эстафете на Олимпиаде-2014 в Сочи. Четвертое место в той гонке заняли норвежцы Тарьей Бо, Йоханнес Бо, Бьорндален и Эмиль Хегле Свенсен.

«Если это стандартный срок для допинг-дел в CAS, то это проблематично. В том числе для тех, кто обвинен в допинге и ждет разъяснений. Сама эта процедура – полная катастрофа.

Не имеет большого значения, получу ли я медаль сейчас или через пять лет. Но любая медаль многое значит. За ней стоит тяжелый труд, и мы боролись в Сочи изо всех сил.

В той эстафете нам не повезло, и медаль была бы неплохим итогом», – сказал восьмикратный олимпийский чемпион Бьорндален.

Тарьей Бо о допинг-деле Сочи-2014: «Это длится слишком долго. Важно, чтобы чтобы чистые спортсмены получили то, что они заслуживают»

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5 комментариев
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Щас и Свендсен что-то скажет, хотя он сам еë провалил.
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Ответ sergei71
Ладно бы ещё золото стояло на кону, а тут какая-то захудалая бронзяшка на фоне регалий Уле и сборной Норвегии... Крохоборство какое-то, ей-богу.
Фуркад был не жадным, раздавал медали детям, а Уле не такой, ему хоть бронзу, да в копилку))
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Ладно бы ещё золото стояло на кону, а тут какая-то захудалая бронзяшка на фоне регалий Уле и сборной Норвегии... Крохоборство какое-то, ей-богу.
0
0
0
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