Глава Biathlon Integrity Unit о допинг-деле Сочи-2014: «Понимаем, что спортсменов беспокоит продолжительность дела, но важно обеспечить тщательное рассмотрение»

Глава Biathlon Integrity Unit высказался о сроках рассмотрения дела Сочи-2014.

В феврале 2020-го российский биатлонист Евгений Устюгов был дисквалифицирован за допинг, но обжаловал решение в Спортивной арбитражном суде (CAS). Следующие слушания пройдут в июле.

Среди аннулированных результатов Устюгова – золото России в мужской эстафете на Олимпиаде-2014 в Сочи. Норвежцы Тарьей Бо и Уле Эйнар Бьорндален, занявшие тогда четвертое место, назвали дело чересчур затянутым.

«CAS имеет ключевое значение для независимого и справедливого рассмотрения таких дел. Мы понимаем, что спортсменов, которых это затрагивает, беспокоит продолжительность дела, но важно обеспечить целостность процесса и его тщательное рассмотрение.

Мы разделяем чувства спортсменов и тоже с нетерпением ждем решения», – сказал глава независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit (BIU) Грег Маккенна.

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