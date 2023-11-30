Глава Biathlon Integrity Unit о допинг-деле Сочи-2014: «Понимаем, что спортсменов беспокоит продолжительность дела, но важно обеспечить тщательное рассмотрение»

Теги Сочи-2014 сборная России допинг Олимпийская сборная России Евгений Устюгов Biathlon Integrity Unit (BIU) Грег Маккенна Биатлон

Глава Biathlon Integrity Unit высказался о сроках рассмотрения дела Сочи-2014.

В феврале 2020-го российский биатлонист Евгений Устюгов был дисквалифицирован за допинг, но обжаловал решение в Спортивной арбитражном суде (CAS). Следующие слушания пройдут в июле.

Среди аннулированных результатов Устюгова – золото России в мужской эстафете на Олимпиаде-2014 в Сочи. Норвежцы Тарьей Бо и Уле Эйнар Бьорндален, занявшие тогда четвертое место, назвали дело чересчур затянутым.

«CAS имеет ключевое значение для независимого и справедливого рассмотрения таких дел. Мы понимаем, что спортсменов, которых это затрагивает, беспокоит продолжительность дела, но важно обеспечить целостность процесса и его тщательное рассмотрение.

Мы разделяем чувства спортсменов и тоже с нетерпением ждем решения», – сказал глава независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit (BIU) Грег Маккенна.

Допинг-эпопея, из-за которой зависло золото Сочи-2014: что решат по Евгению Устюгову? Развязка близка

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий