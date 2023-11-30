Тарьей Бо о допинг-деле Сочи-2014: «Это длится слишком долго. Важно, чтобы чтобы чистые спортсмены получили то, что они заслуживают»

Теги Сочи-2014 сборная России сборная Норвегии допинг Евгений Устюгов Тарьей Бо Биатлон

Тарьей Бо считает, что допинг-дело Сочи-2014 рассматривают слишком долго.

В феврале 2020-го российский биатлонист Евгений Устюгов был дисквалифицирован за допинг, но обжаловал решение в Спортивной арбитражном суде (CAS). Следующие слушания пройдут в июле.

Среди аннулированных результатов Устюгова – золото России в мужской эстафете на Олимпиаде-2014 в Сочи, где четвертое место заняла Норвегия. За нее выступали Тарьей Бо, Йоханнес Бо, Уле Эйнар Бьорндален и Эмиль Хегле Свенсен.

«Это длится слишком долго. Наша команда просто хочет справедливости и честной игры во всем. Посмотрим, каким в итоге будет результат.

Медаль прямо здесь и сейчас не так важна. Важно, чтобы восторжествовала справедливость и чтобы чистые спортсмены получили то, что они заслуживают – будь то мы или кто-либо еще в аналогичной ситуации», – сказал Тарьей Бо.

Также о ситуации высказался его брат Йоханнес Бо.

«Эта олимпийская медаль была бы значимой, хоть она и 10-летней давности. Я в большей степени верю, что мы получим ее, нежели нет. Проверяю почту каждый день!» – пошутил Йоханнес.

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8 комментариев
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Важно чтоб справедливость восторжествовала и чтоб больные астмой излечились
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Ответ zzzeeerrrooo
Астма это хроническое заболевание
Ещё и заразное, очень быстро распространяется в среде норвежских биатлонистов/лыжников
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Астматики злата вожделеют, аж чахнут.
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Это говорит норвежец, который ведрами пьет лекарство от асмы!
Какой то треш! 😃
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Ответ человек умелый
Важно чтоб справедливость восторжествовала и чтоб больные астмой излечились
Астма это хроническое заболевание
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Мнение хронически больных норвежцев надо уважать) Из поколения в поколение страдают
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чистые, это астматики ?)
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Астму придумали норвежцы, чтоб побеждать в честной борьбе здоровых
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