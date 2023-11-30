Тарьей Бо о допинг-деле Сочи-2014: «Это длится слишком долго. Важно, чтобы чтобы чистые спортсмены получили то, что они заслуживают»
Тарьей Бо считает, что допинг-дело Сочи-2014 рассматривают слишком долго.
В феврале 2020-го российский биатлонист Евгений Устюгов был дисквалифицирован за допинг, но обжаловал решение в Спортивной арбитражном суде (CAS). Следующие слушания пройдут в июле.
Среди аннулированных результатов Устюгова – золото России в мужской эстафете на Олимпиаде-2014 в Сочи, где четвертое место заняла Норвегия. За нее выступали Тарьей Бо, Йоханнес Бо, Уле Эйнар Бьорндален и Эмиль Хегле Свенсен.
«Это длится слишком долго. Наша команда просто хочет справедливости и честной игры во всем. Посмотрим, каким в итоге будет результат.
Медаль прямо здесь и сейчас не так важна. Важно, чтобы восторжествовала справедливость и чтобы чистые спортсмены получили то, что они заслуживают – будь то мы или кто-либо еще в аналогичной ситуации», – сказал Тарьей Бо.
Также о ситуации высказался его брат Йоханнес Бо.
«Эта олимпийская медаль была бы значимой, хоть она и 10-летней давности. Я в большей степени верю, что мы получим ее, нежели нет. Проверяю почту каждый день!» – пошутил Йоханнес.
Допинг-эпопея, из-за которой зависло золото Сочи-2014: что решат по Евгению Устюгову? Развязка близка
Какой то треш! 😃