Евгений Устюгов обжаловал правомерность рассмотрения Антидопинговой панелью CAS своей апелляции на дисквалификацию
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов обжаловал правомерность рассмотрения Антидопинговой панелью CAS своей апелляции на дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
17 января независимый дисциплинарный орган Biathlon Integrity Unit (BIU) сообщил, что российский биатлонист обжаловал в Федеральном верховном суде Швейцарии правомерность рассмотрения апелляции в CAS ADD на дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. По информации ТАСС, этим биатлонистом был Устюгов.
В иске сторона Устюгова утверждала, что CAS ADD не имела права рассматривать апелляцию биатлониста, так как соседство первой и второй инстанций в CAS и способы их финансирования могли повлиять на объективность рассмотрения дела. Также в иске оспаривался состав судейской коллегии.
Федеральный верховный суд Швейцарии иск россиянина не удовлетворил.
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