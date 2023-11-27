Жюлия Симон: «Странно говорить так о первом этапе Кубка мира, но я психически истощена»

Французская биатлонистка Жюлия Симон прокомментировала свое выступление на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Сегодня Симон заняла 31-е место в индивидуальной гонке. Она допустила четыре промаха, включая три на последней стрельбе.

«На первых трех рубежах все было хорошо, но на последнем не хватило кондиций.

В психологическом плане мне действительно не хватает свежести в психологическом плане. Странно говорить так о первом этапе Кубка мира, но я психически истощена.

Гонку можно занести в актив, в ней было несколько отличных моментов, в том числе на первых стрельбищах. Нужно попробовать оклематься, прийти к тому состоянию, когда мне удается фокусироваться на важном даже в самых сложных ситуациях.

Понятно, что результат разочаровывает, но не стоит рассматривать все исключительно в негативном ключе.

Причина истощения? Не буду долго расписывать картину. Лето было сложным, напряжение нарастало. Кажется странным говорить об истощении после первой же личной гонки, но это так. Думаю, продержаться всю зиму будет сложно», – рассказала спортсменка.

В межсезонье сообщалось, что против Симон расследуют дело о возможном мошенничестве. Предполагалось, что француженка могла использовать чужие банковские карты для покупок, а один из исков против нее подала партнерша по команде – Жюстин Брезаз-Буше.

Лучшей биатлонистке мира грозит 5 лет тюрьмы? Ее обвиняют в мошенничестве с кредиткой подруги по команде