Кубок мира. Индивидуальная гонка. Эльвира Оберг была быстрейшей на лыжне, Брезаз-Буше проиграла 12 секунд, Лампич – 35
Эльвира Оберг показала лучший лыжный ход в индивидуальной гонке на Кубке мира.
Кубок мира по биатлону-2023/24
1-й этап
Эстерсунд, Швеция
Индивидуальная гонка
Женщины
Лыжный ход
1. Эльвира Оберг (Швеция) – 38.54,1
2. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 11,8
3. Анамария Лампич (Словения) – 34,8
4. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 37,2
5. Лиза Виттоцци (Италия) – 48,2
6. Маркета Давидова (Чехия) – 1.12,8
7. Ханна Оберг (Швеция) – 1.25,4
8. Жюлия Симон (Франция) – 1.30,1
9. София Шнайдер (Германия) – 1.35,6
10. Ванесса Фойгт (Германия) – 1.40,6
11. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.41,3
12. Лу Жанмонно (Франция) – 1.47,7...
14. Франциска Пройс (Германия) – 1.49,2
Скорострельность
1. Ребекка Пасслер (Италия) – 1.35,6 (1)
2. Алла Гиленко (Молдова) – 1.39,8 (1)
3. Доротея Вирер (Италия) – 1.44,6 (2)
4. Надя Мозер (Канада) – 1.45,2 (2)
5. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия) – 1.45,5 (1)
6. Наталия Сидорович (Польша) – 1.46,8 (3)...
8. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.47,8 (1)...
12. Жюлия Симон (Франция) – 1.49,7 (4)
13. Ханна Оберг (Швеция) – 1.50,0 (3)
14. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1.51,1 (0)...
17. Франциска Пройс (Германия) – 1.53,0 (0)...
19. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.54,6 (6)
21. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.55,4 (1)...
65. Ванесса Фойгт (Германия) – 2.10,6 (0)...
86. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 2.22,1 (4)
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