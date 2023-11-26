Кубок мира. Индивидуальная гонка. Эльвира Оберг была быстрейшей на лыжне, Брезаз-Буше проиграла 12 секунд, Лампич – 35

Эльвира Оберг показала лучший лыжный ход в индивидуальной гонке на Кубке мира.

Кубок мира по биатлону-2023/24

1-й этап

Эстерсунд, Швеция

Индивидуальная гонка

Женщины

Лыжный ход

1. Эльвира Оберг (Швеция) – 38.54,1

2. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 11,8

3. Анамария Лампич (Словения) – 34,8

4. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 37,2

5. Лиза Виттоцци (Италия) – 48,2

6. Маркета Давидова (Чехия) – 1.12,8

7. Ханна Оберг (Швеция) – 1.25,4

8. Жюлия Симон (Франция) – 1.30,1

9. София Шнайдер (Германия) – 1.35,6

10. Ванесса Фойгт (Германия) – 1.40,6

11. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.41,3

12. Лу Жанмонно (Франция) – 1.47,7...

14. Франциска Пройс (Германия) – 1.49,2

Скорострельность

1. Ребекка Пасслер (Италия) – 1.35,6 (1)

2. Алла Гиленко (Молдова) – 1.39,8 (1)

3. Доротея Вирер (Италия) – 1.44,6 (2)

4. Надя Мозер (Канада) – 1.45,2 (2)

5. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия) – 1.45,5 (1)

6. Наталия Сидорович (Польша) – 1.46,8 (3)...

8. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.47,8 (1)...

12. Жюлия Симон (Франция) – 1.49,7 (4)

13. Ханна Оберг (Швеция) – 1.50,0 (3)

14. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1.51,1 (0)...

17. Франциска Пройс (Германия) – 1.53,0 (0)...

19. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.54,6 (6)

21. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.55,4 (1)...

65. Ванесса Фойгт (Германия) – 2.10,6 (0)...

86. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 2.22,1 (4)