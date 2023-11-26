Кубок мира. Индивидуальная гонка. Эльвира Оберг была быстрейшей на лыжне, Брезаз-Буше проиграла 12 секунд, Лампич – 35

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии жен сборная Франции жен сборная Швеции жен сборная Канады жен сборная Польши жен Доротея Вирер сборная Словении жен сборная Чехии жен сборная Молдовы жен индивидуальная гонка (жен) Франциска Пройс Анамария Лампич Ханна Оберг Алла Гиленко Лиза Виттоцци Жюстин Брезаз-Буше Жюлия Симон София Шнайдер Ингрид Ланмарк Тандревольд Маркета Давидова Лу Жанмонно Каролине Кноттен Ванесса Фойгт Эльвира Оберг Надя Мозер Ребекка Пасслер Наталия Сидорович (Томашевска) Биатлон

Эльвира Оберг показала лучший лыжный ход в индивидуальной гонке на Кубке мира.

Кубок мира по биатлону-2023/24

1-й этап

Эстерсунд, Швеция

Индивидуальная гонка

Женщины

Лыжный ход

1. Эльвира Оберг (Швеция) – 38.54,1

2. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 11,8

3. Анамария Лампич (Словения) – 34,8

4. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 37,2

5. Лиза Виттоцци (Италия) – 48,2

6. Маркета Давидова (Чехия) – 1.12,8

7. Ханна Оберг (Швеция) – 1.25,4

8. Жюлия Симон (Франция) – 1.30,1 

9. София Шнайдер (Германия) – 1.35,6

10. Ванесса Фойгт (Германия) – 1.40,6

11. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.41,3

12. Лу Жанмонно (Франция) – 1.47,7...

14. Франциска Пройс (Германия) – 1.49,2

Скорострельность

1. Ребекка Пасслер (Италия) – 1.35,6 (1)

2. Алла Гиленко (Молдова) – 1.39,8 (1)

3. Доротея Вирер (Италия) – 1.44,6 (2)

4. Надя Мозер (Канада) – 1.45,2 (2)

5. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия) – 1.45,5 (1)

6. Наталия Сидорович (Польша) – 1.46,8 (3)...

8. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.47,8 (1)...

12. Жюлия Симон (Франция) – 1.49,7 (4)

13. Ханна Оберг (Швеция) – 1.50,0 (3)

14. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1.51,1 (0)...

17. Франциска Пройс (Германия) – 1.53,0 (0)...

19. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.54,6 (6)

21. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.55,4 (1)... 

65. Ванесса Фойгт (Германия) – 2.10,6 (0)...

86. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 2.22,1 (4)

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kneissl
https://olympteka.ru/sport/biathlon/online.html
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий