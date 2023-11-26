Кубок мира. Индивидуальная гонка. Самуэльссон показал лучший ход, Йоханнес Бо уступил 34 секунды

Теги Кубок мира по биатлону сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции сборная Швеции сборная Италии Лукас Хофер сборная Финляндии сборная Канады Йоханнес Бо Роман Реес Кентен Фийон-Майе Фабьен Клод Эмильен Жаклен Кристиан Гоу Себастьян Самуэльссон Юстус Штрелов Йеспер Нелин Филипп Наврат Теро Сеппяля Йоханнес Дале Якко Олави Ранта Томмазо Джакомель Эстерсунд Адам Раннелс Дидье Бьона Биатлон

Себастьян Самэульссон показал лучший лыжный ход в индивидуальной гонке на КМ.

Кубок мира по биатлону-2023/24

1-й этап

Эстерсунд, Швеция

Индивидуальная гонка

Мужчины

Лыжный ход

1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 45.57,0

2. Йоханнес Дале-Скьевдаль (Норвегия) – 15,9

3. Йоханнес Бо (Норвегия) – 34,0

4. Эмильен Жаклен (Франция) – 46,3

5. Фабьен Клод (Франция) – 51,2

6. Дидье Бьона (Италия) – 51,8

7. Филипп Наврат (Германия) – 55,6

8. Йеспер Нелин (Швеция) – 1.00,2

9. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.06,0

10. Лукас Хофер (Италия) – 1.11,0...

11. Роман Реес (Германия) – 1.15,2...

18. Юстус Штрелов (Германия) – 1.43,4

Скорострельность

1. Адам Раннелс (Канада) – 1.32,6 (3)

2. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.37,8 (2)

3-4. Юстус Штрелов (Германия) – 1.38,0 (1)

3-4. Якко Ранта (Финляндия) – 1.38,0 (2)

5. Теро Сеппяля (Финляндия) – 1.38,7 (3)

6. Кристиан Гоу (Канада) – 1.39,1 (3)...

38. Роман Реес (Германия) – 1.55,8 (1)...

66. Йоханнес Бо (Норвегия) – 2.01,9 (2)

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Исаченко
Ответ Максим Пестов
Кто-нибудь без стеба может сказать, почему у Дале двойная фамилия вдруг стала??
Ое женился. Теперь у них с женой двойная фамилия
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
irina1980
Ответ Vicing Charlsson
Йоська че то без ФТОРа не тянет, а Лагрейд без ФТОРа вообще превратился в овощ.
В биатлоне тоже фтор запретили?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Levi_Demon
Ответ Vicing Charlsson
Йоська че то без ФТОРа не тянет, а Лагрейд без ФТОРа вообще превратился в овощ.
Виной фтор, а не то, что Рыжий летом и не тренил толком?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cube Litening C:68X
Неплохо конечно, двадцатку за 46 минут проходят, не хуже чем я на велике..😯
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Пестов
Кто-нибудь без стеба может сказать, почему у Дале двойная фамилия вдруг стала??
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тьерри Анри
Может хоть борьба в этом сезоне будет интересней
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
starichok77
а в этой гонке лучший ход не показатель, у Сёбы вся гонка и ушла на бег с плохой стрельбой))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yan D
Ответ Vicing Charlsson
Йоська че то без ФТОРа не тянет, а Лагрейд без ФТОРа вообще превратился в овощ.
Что же про остальных тогда говорить?🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Xell
Ответ Марина Федоткина
Сливать начали Бёшек и Лайгреда ... На арену теперь будут выпускать новых ..
Не надейся. У Йоси коронка это спринты а не ИГ.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Пестов
Ответ Татьяна Исаченко
Ое женился. Теперь у них с женой двойная фамилия
Благодарю
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий