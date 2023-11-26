Кубок мира. Индивидуальная гонка. Самуэльссон показал лучший ход, Йоханнес Бо уступил 34 секунды
Себастьян Самэульссон показал лучший лыжный ход в индивидуальной гонке на КМ.
Кубок мира по биатлону-2023/24
1-й этап
Эстерсунд, Швеция
Индивидуальная гонка
Мужчины
Лыжный ход
1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 45.57,0
2. Йоханнес Дале-Скьевдаль (Норвегия) – 15,9
3. Йоханнес Бо (Норвегия) – 34,0
4. Эмильен Жаклен (Франция) – 46,3
5. Фабьен Клод (Франция) – 51,2
6. Дидье Бьона (Италия) – 51,8
7. Филипп Наврат (Германия) – 55,6
8. Йеспер Нелин (Швеция) – 1.00,2
9. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.06,0
10. Лукас Хофер (Италия) – 1.11,0...
11. Роман Реес (Германия) – 1.15,2...
18. Юстус Штрелов (Германия) – 1.43,4
Скорострельность
1. Адам Раннелс (Канада) – 1.32,6 (3)
2. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.37,8 (2)
3-4. Юстус Штрелов (Германия) – 1.38,0 (1)
3-4. Якко Ранта (Финляндия) – 1.38,0 (2)
5. Теро Сеппяля (Финляндия) – 1.38,7 (3)
6. Кристиан Гоу (Канада) – 1.39,1 (3)...
38. Роман Реес (Германия) – 1.55,8 (1)...
66. Йоханнес Бо (Норвегия) – 2.01,9 (2)
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