Дмитрий Иванов: «Хотел создать на стрельбе отрыв, но, к сожалению, не получилось. Пришлось потерпеть на последнем круге»

Теги сборная России Кубок России Петр Пащенко Дмитрий Иванов Биатлон

Дмитрий Иванов оценил свое выступление в смешанной эстафете на Кубке России.

Иванов бежал на третьем этапе за сборную Ханты-Мансийска (Кристина Резцова, Елизавета Каплина, Дмитрий Иванов, Петр Пащенко).

«Хотел побыстрее справиться со стрельбой и отправиться на дистанцию, так как я при подходе видел соперников, что они немного приблизились. Хотел создать на стрельбе отрыв, но, к сожалению, не получилось. Пришлось потерпеть на последнем круге.

Третий этап оказался очень сильным в плане соперников, даже посильнее, чем четвертый. Ну ниче, в этом-то и заключается наш спорт.

Конечно, верю в Пащенко. Петр – сильный спортсмен. Он после болезни сейчас. Думаю, покажет, на что готов. Ребята уже устали, набегались», – сказал Иванов в эфире «Матч ТВ».

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