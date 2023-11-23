Адвокат экс-главы ЦСП Кравцова: «Нет как такового события преступления. Мы очень рассчитываем, что суд прислушается к нам»

Адвокат заявил, что в деле экс-главы ЦСП Кравцова нет состава преступления.

Ранее прокуратура запросила 10 лет лишения свободы для бывшего руководителя Центра спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) Александра Кравцова, который обвиняется по статье 160 УК РФ («присвоение или растрата в особо крупном размере»).

По версии следователей, в период с мая 2014 года по июль 2017‑го он устроил несколько человек на разные должности в ЦСП, но сотрудники, получая зарплату, фактически не работали.

«Должен отметить, что каждый из этих пятерых (сотрудников ЦСП) доказал, что он работал, чего прокурор в своей речи и не коснулся. Он сказал: «Да, они, наверное, работали, но были волонтерами».

На протяжении всего процесса мы доказывали, что все эти лица работали – представляли их командировочные удостоверения, табели учета рабочего времени, протоколы с их участием. А в итоге выяснилось, что это беззаветное волонтерство или крепостное право. Это максимальное наказание, которое вообще возможно по этой статье.

Защита просила оправдание (для Кравцова). Я абсолютно уверен, что нет как такового события преступления. Я абсолютно уверен, что за то время, пока мы слушались, вышло [постановление] пленума Верховного суда, который обязателен для судов нижестоящих, и его должны учитывать сотрудники прокуратуры, где говорится о том, что, даже если бы имело место фиктивное трудоустройство, оно не может квалифицироваться по статье 160.

Оно должно квалифицироваться по гораздо менее тяжкой статье, как злоупотребление. Мы же отрицаем это правонарушение, потому что все эти люди действительно работали, это подтверждено материалами делами. У них есть пропуска, их видели на территории.

Вы знаете, Геббельс сказал: «Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верится». Мое личное ощущение – прокуратура проявляет такую жестокость, потому что пытается оправдать сама себя. А это 70‑летний человек, награжденный родиной, три раза принимавший флаг на Олимпиадах, и он находится в следственном изоляторе.

Я уж молчу про обстоятельства, как он туда попал. Наше заявление о возбуждении уголовного дела до сих пор не рассмотрено. Александр Михайлович якобы нарушил условия домашнего ареста, на полторы минуты вылетев с восьмого этажа, облетев вокруг дома и вернувшись назад. Московский городской суд прекратил производство по этому факту, но дело уже не вернешь назад, поместили в следственный изолятор.

Остальные участники дела – Алешин Геннадий Петрович, замминистра спорта, [для него просят] восемь лет лишения свободы. Такие сроки у нас не дают даже за убийства. Но прокуратора просит назначить такое наказание, с достаточно сильным пафосом ссылаясь на Юрия Андропова. Абсурдность этих пожеланий вопиюща.

30 ноября будет провозглашен вердикт суда первой инстанции. Мы очень рассчитываем, что суд прислушается к нам, к Верховному, конституционному суду и вынесет справедливое решение», – сказал адвокат Вадим Мясников, представляющий интересы Кравцова.