Жаклен о прошлом сезоне: «Мне казалось, что биатлон больше не доставляет мне удовольствия. Мне нужен был перерыв»

Теги сборная Франции Эмильен Жаклен Биатлон

Французский биатлонист Эмильен Жаклен рассказал о проблемах прошлого сезона.

Жаклен завершил прошлый сезон в феврале. 

«Всю прошлую зиму я чувствовал страх, даже в декабре, когда у меня было три подиума подряд, чего еще не случалось в моей карьере. Начало было хорошим, но после каждой гонки возникали опасения, я просто хотел избавиться от страхов и сомнений. 

Когда я поднимался на пьедестал, у меня возникало ощущение, что это всего лишь глоток воздуха. Энергетика была не та. 

Когда я приехал в Поклюку, я понял, что должен принять решение, потому что контраст по сравнению с двумя предыдущими годами был разительный. 

Мне казалось, что биатлон больше не доставляет мне удовольствия, что у меня нет уверенности в том, что я делаю. Я чувствовал себя 15-летним новичком, который впервые участвует в гонке. 

Именно тогда я понял, что уже долгое время иду не в том направлении и что мне нужен перерыв, если я хочу продолжать карьеру.

В какой-то момент мне захотелось немного уйти от ответственности. Да, я чувствовал, что все ждут от меня Большого хрустального глобуса, но я не чувствовал себя способным сделать это. 

Я знаю, что у меня есть способности для достижения больших целей. Но помимо результатов, я хочу быть самим собой», – сказал Жаклен. 

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