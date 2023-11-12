Контрольные гонки сборной Франции. Жанмонно и Перро выиграли короткие индивидуальные гонки, Фийон-Майе – 6-й, Жаклен и Брезаз-Буше – 8-е
Лу Жанмонно и Эрик Перро выиграли контрольные гонки сборной Франции по биатлону.
Контрольные гонки сборной Франции
Бессан
Короткая индивидуальная гонка
Женщины
1. Лу Жанмонно – 39.11,6 (1)
2. Осеан Мишелон – 2.10,5 (6)
3. Жанна Ришар – 2.31,3 (5)
4. Хло Бенед – 2.53,3 (3)
5. Жилонн Гигонна – 3.00,9 (4)
6. Хло Шевалье – 3.20,5 (6)
7. Софи Шово – 3.27,5 (6)
8. Жюстин Брезаз-Буше – 3.33,7 (8)
9. Пола Боте – 3.58,8 (4)
Жюлия Симон снялась.
Мужчины
1. Эрик Перро – 40.54,3 (5)
2. Антонин Гигонна – 18,3 (4)
3. Эмильен Клод – 23,3 (5)
4. Валентин Лежен – 27,6 (3)
5. Фабьен Клод – 39,9 (5)
6. Кентен Фийон-Майе – 1.04,3 (7)
7. Оскар Ломбардо – 1.33,4 (5)
8. Эмильен Жаклен – 1.48,7 (6)
9. Себастьян Маон – 1.53,3 (6)
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