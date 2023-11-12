Контрольные гонки сборной Франции. Жанмонно и Перро выиграли короткие индивидуальные гонки, Фийон-Майе – 6-й, Жаклен и Брезаз-Буше – 8-е

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Лу Жанмонно и Эрик Перро выиграли контрольные гонки сборной Франции по биатлону.

Контрольные гонки сборной Франции

Бессан

Короткая индивидуальная гонка

Женщины

1. Лу Жанмонно – 39.11,6 (1)

2. Осеан Мишелон – 2.10,5 (6)

3. Жанна Ришар – 2.31,3 (5)

4. Хло Бенед – 2.53,3 (3)

5. Жилонн Гигонна – 3.00,9 (4)

6. Хло Шевалье – 3.20,5 (6)

7. Софи Шово – 3.27,5 (6)

8. Жюстин Брезаз-Буше – 3.33,7 (8)

9. Пола Боте – 3.58,8 (4)

Жюлия Симон снялась.

Мужчины

1. Эрик Перро – 40.54,3 (5)

2. Антонин Гигонна – 18,3 (4)

3. Эмильен Клод – 23,3 (5)

4. Валентин Лежен – 27,6 (3)

5. Фабьен Клод – 39,9 (5)

6. Кентен Фийон-Майе – 1.04,3 (7)

7. Оскар Ломбардо – 1.33,4 (5)

8. Эмильен Жаклен – 1.48,7 (6)

9. Себастьян Маон – 1.53,3 (6)

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