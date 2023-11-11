Контрольные гонки сборной Франции. Симон и Эмильен Клод победили в спринтах, Брезаз-Буше и Жаклен – 3-и, Фийон-Майе – 4-й

Теги сборная Франции сборная Франции жен результаты спринт спринт (жен) Кентен Фийон-Майе Фабьен Клод Эмильен Жаклен Жюстин Брезаз-Буше Жюлия Симон Эмильен Клод Лу Жанмонно Жилонн Гигонна Софи Шово Эрик Перро Оскар Ломбардо Анаэлль Бонду Биатлон

Жюлия Симон выиграла спринт на контрольных гонках сборной Франции по биатлону.

Контрольные гонки сборной Франции

Бессан

Спринт

Женщины

1. Жюлия Симон – 21.22,9 (1)

2. Анаэлль Бонду – 11,4 (1)

3. Жюстин Брезаз-Буше – 17,8 (1)

4. Лу Жанмонно – 25,7 (1)

5. Жилонн Гигонна – 42,0 (0)

6. Софи Шово – 45,7 (2)

Мужчины

1. Эмильен Клод – 25.24,8 (1)

2. Оскар Ломбардо – 4,3 (2)

3. Эмильен Жаклен – 21,0 (2)

4. Кентен Фийон-Майе – 27,6 (3)

5. Фабьен Клод – 1.03,3 (4)

6. Эрик Перро – 1.03,6 (4)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий