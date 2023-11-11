Контрольные гонки сборной Франции. Симон и Эмильен Клод победили в спринтах, Брезаз-Буше и Жаклен – 3-и, Фийон-Майе – 4-й
Жюлия Симон выиграла спринт на контрольных гонках сборной Франции по биатлону.
Контрольные гонки сборной Франции
Бессан
Спринт
Женщины
1. Жюлия Симон – 21.22,9 (1)
2. Анаэлль Бонду – 11,4 (1)
3. Жюстин Брезаз-Буше – 17,8 (1)
4. Лу Жанмонно – 25,7 (1)
5. Жилонн Гигонна – 42,0 (0)
6. Софи Шово – 45,7 (2)
Мужчины
1. Эмильен Клод – 25.24,8 (1)
2. Оскар Ломбардо – 4,3 (2)
3. Эмильен Жаклен – 21,0 (2)
4. Кентен Фийон-Майе – 27,6 (3)
5. Фабьен Клод – 1.03,3 (4)
6. Эрик Перро – 1.03,6 (4)
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