Жан-Пьер Ама о Жаклене: «Собираемся вернуться к тому, как он работал в последний юниорский год, когда был очень силен»

Теги сборная Франции Эмильен Жаклен Жан-Пьер Ама Биатлон

Тренер сборной Франции Жан-Пьер Ама рассказал о работе с Эмильеном Жакленом.

Четырехкратный чемпион мира досрочно завершил сезон-2022/23 из-за недостатка энергии и выгорания. 

«Прошлый сезон был действительно странным. Первое, что я сделал – провел с Эмильеном личную беседу. Мы обсудили, почему он преждевременно завершил соревноваться. 

Он очень хорошо и аргументированно объяснил, почему принял такое решение. Я понял, что это уже не тот Эмильен, которого я знал во время выступлений в юниорах. Он повзрослел, он больше не «молодой бешеный пес».

Мы собираемся вернуться к тому, как он работал раньше, в последний юниорский год, когда был очень силен. Если мы сможем убедить его довериться нам и поддержать предложенный нами план, увидим хорошие результаты», – сказал Ама. 

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