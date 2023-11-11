Жан-Пьер Ама о Жаклене: «Собираемся вернуться к тому, как он работал в последний юниорский год, когда был очень силен»
Тренер сборной Франции Жан-Пьер Ама рассказал о работе с Эмильеном Жакленом.
Четырехкратный чемпион мира досрочно завершил сезон-2022/23 из-за недостатка энергии и выгорания.
«Прошлый сезон был действительно странным. Первое, что я сделал – провел с Эмильеном личную беседу. Мы обсудили, почему он преждевременно завершил соревноваться.
Он очень хорошо и аргументированно объяснил, почему принял такое решение. Я понял, что это уже не тот Эмильен, которого я знал во время выступлений в юниорах. Он повзрослел, он больше не «молодой бешеный пес».
Мы собираемся вернуться к тому, как он работал раньше, в последний юниорский год, когда был очень силен. Если мы сможем убедить его довериться нам и поддержать предложенный нами план, увидим хорошие результаты», – сказал Ама.
Жаклен о победах на чемпионате Франции: «Пытаюсь восстановить свои лучшие стороны. Я на правильном пути»
Комментарии