Кристина Резцова: «Мы со Сливко до последних метров спуска лыжа за лыжу толкались. Но объективно – я просто немного сильнее на финише оказалась»

Кристина Резцова оценила выступление в пасьюте на Кубке Лиги клубного биатлона.

Резцова финишировала в гонке третьей.

«Да, классно! И главное – неожиданно. Я думала, что будет намного сложнее ходом. Очень много пропустила, такая подготовка была тяжелая. Поэтому вдвойне радостно, что я конкурентноспособная, а по сравнению со вчерашней гонкой чуть лучше получилось.

У Вики (Сливко) на последнем круге, видимо, тактика была за мной сидеть. Я понимала, что разборка будет на последнем подъеме, потому что тут длинный спуск, можно восстановиться и как-то тактически поиграться. Мы буквально до последних метров спуска лыжа за лыжу толкались немножко. Но объективно – я просто немного сильнее на финише оказалась, вот и все.

Стрельбе очень рада, потому что у меня новая винтовка. Я постреляла с нее всего два старта – сейчас вот взяла снова, очень долго настраивала и сильно переживала насчет того, что они сильно другая, очень не похожа на мою предыдущую винтовку. Нужно было привыкнуть работать. И сейчас я очень рада, что удалось справиться с ней», – сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».