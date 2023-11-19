Кристина Резцова: «Мы со Сливко до последних метров спуска лыжа за лыжу толкались. Но объективно – я просто немного сильнее на финише оказалась»

Теги сборная России жен Кристина Резцова Матч ТВ Международная лига клубного биатлона Биатлон

Кристина Резцова оценила выступление в пасьюте на Кубке Лиги клубного биатлона.

Резцова финишировала в гонке третьей. 

«Да, классно! И главное – неожиданно. Я думала, что будет намного сложнее ходом. Очень много пропустила, такая подготовка была тяжелая. Поэтому вдвойне радостно, что я конкурентноспособная, а по сравнению со вчерашней гонкой чуть лучше получилось.

У Вики (Сливко) на последнем круге, видимо, тактика была за мной сидеть. Я понимала, что разборка будет на последнем подъеме, потому что тут длинный спуск, можно восстановиться и как-то тактически поиграться. Мы буквально до последних метров спуска лыжа за лыжу толкались немножко. Но объективно – я просто немного сильнее на финише оказалась, вот и все.

Стрельбе очень рада, потому что у меня новая винтовка. Я постреляла с нее всего два старта – сейчас вот взяла снова, очень долго настраивала и сильно переживала насчет того, что они сильно другая, очень не похожа на мою предыдущую винтовку. Нужно было привыкнуть работать. И сейчас я очень рада, что удалось справиться с ней», – сказала Резцова в эфире «Матч ТВ». 

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6 комментариев

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тоторо
кристине в финишном спурте нет равных😁 показала всем класс!
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Наталья Быстрова
Кристинка! Молодец!!! Не сомневалась, что финиш Крис не отдаст, при любом раскладе! Резцова - это драйв, азарт, целеустремлённость и воля к победе!!!
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starichok77
Крис, набирай ход, и учти, что на кубке мира Вика не быстра!
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Daniyar8
Похоже, что если Резцова наберет форму, то ей не будет равных среди россиянок, особенно на финишах.
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Maks Harpy
Кристина молодчина, но уж по большому счету объехать Сливко на финише невеликое достижение
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Gondeira
Ответ Наталья Быстрова
Кристинка! Молодец!!! Не сомневалась, что финиш Крис не отдаст, при любом раскладе! Резцова - это драйв, азарт, целеустремлённость и воля к победе!!!
Если честно, я думала, что Крис уйдет от Сливко есчо на трассе. Но получилось как получилось.
У Вики наверное больше всех "деревях" в отечественном пелатоне.
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