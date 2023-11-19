Гореева о 8 промахах: «Я не ощущала руки и пальцы, еле поменяла обойму на последнем рубеже. Стреляла но не чувствовала курка»

Теги сборная России жен Матч ТВ Анастасия Гореева Международная лига клубного биатлона Биатлон

Анастасия Гореева объяснила причину промахов в пасьюте на Кубке Лиги клубного биатлона.

Российская биатлонистка допустила в гонке восемь промахов, пять из них – на последней стойке. 

«Не было тяжело, но я не ощущала руки и пальцы, еле поменяла обойму на последнем рубеже.

Просто стреляла как-то рукой, но не чувствовала курка», – сказала Гореева в эфире «Матч ТВ». 

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