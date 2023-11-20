Брезаз-Буше – на вопрос о ситуации с Симон: «Это частное дело. Оно не касается ни коллектива, ни моих спортивных планов»

Жюстин Брезаз-Буше заявила, что ситуация с Жюлией Симон не повлияет на спорт.

В октябре сообщалось, что французская биатлонистка Брезаз-Буше подала иск против своей партнерши по команде. Предполагалось, что Симон могла использовать чужие банковские карты для покупок.

– На вас повлияли отношения с Симон за пределами спорта? И как будет складываться ситуация этой зимой?

– Это частное дело. С моей стороны оно не касается ни коллектива, ни моих спортивных планов. Поэтому насчет зимы я не беспокоюсь.

– Какие цели ставите перед собой после возвращения (Брезаз-Буше пропускала прошлый сезон из-за беременности – Sports.ru) к гонкам?

– Скажу, что готовилась и тренировалась с настроем оказаться на подиуме. Я понимаю, что могут быть неопределенные факторы и что на международном уровне никто не задерживался, чтобы подождать, пока я подготовлюсь физически. Конкуренция высокая.

Но я собираюсь принимать активное участие, а не быть просто наблюдателем. Физическое самочувствие хорошее, хоть я и знаю, что у остальных тоже будет хороший уровень.

Что касается результатов, то они могут быть очень разными. Я представляю себе, что регулярно смогу попадать в топ-10. В ином случае буду разочарована, – сказала олимпийская чемпионка Брезаз-Буше.

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